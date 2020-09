Štreber izrastao u ozbiljnu alu: Hiro zgazio Boston, Majami na pragu finala (video)

Mozzart sport pre 49 minuta

Tajler Hiro ubacio 37 poena u četvrtoj utakmici serije i podsetio na legendarne partije 20-godišnjeg Medžika Džonsona

Crvena knjižica uvek je u rukama. Tu zapisuje šta je bilo dobro na treningu ili utakmicama, šta bi trebalo da popravi, pa čak i kako se oseća posle mečeva. Kaže da mu pomaže da zadrži fokus. Ništa čudno, on bi trebalo da je još na koledžu. U stvari, on je i dalje student. Samo što je uz to i pakleno dobar košarkaš. Tajler Hiro je u noći između srede i četvrtka knjigu ostavio po strani, uzeo loptu i povukao Majami do pobede nad Bostonom od 112:109 i prednosti od 3:1