Dačić: Kosovski problem driblanje na malom prostoru

Danas pre 2 sata | Piše: FoNet

Frapantno je što iz Brisela koji je bio subpotpisnik Briselskog sporazuma nema rekacije na najavu da se u tehničkom dijalogu Beograda i Prištine neće govoriti o Zajednici srpskih opština (ZSO), izjavio je danas ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić.

On je gostujući na TV Prva rekao da „niko više ne spomije ZSO“ i upitao da li to znači da uskoro niko neće spominjati ni sporazum iz Vašingtona. Dačić je rekao da „nije nelogično“ što nije bio na potpisivanju tog sporazuma, jer se „dugo godina nije bavio time“, kao i da su njegova Vučićeva agenda „različite“. On je rekao i da je pitao delegaciju Sjedinjenih Država koja je ove sedmice posetila Beograd i Prištinu da li su se „lepo proveli“ u Prištini gledajući