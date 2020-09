Nećaka tužila Trampa – tvrdi da je prevarena za nasledstvo

N1 Info pre 5 sati | FoNet

Nećaka američkog predsednika Meri Tramp tužila je Donalda Trampa, tvrdeći da su je on i drugi članovi porodice prevarili za desetine miliona dolara nasledstva, javlja Rojters.

Tužba je na sudu na Menhetnu podneta protiv Donalda Trampa, njegove sestre Merijen Tramp Beri i kompanije njegovog brata Roberta Trampa, koji je umro u avgustu, a optužuje Trampove za "arogantnu prevaru" i zaveru. Te je tvrdnje Meri Tramp navela i u svojoj nedavno objavljenoj knjizi "Previše i nikad dovoljno: Kako je moja porodica stvorila najopasnijeg čoveka na svetu" (Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man). Ona je