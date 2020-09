Lajović nije mogao preko Cicipasa

Nova pre 50 minuta | Autor:Petar Milovanović

Srpski teniser Dušan Lajović zaustavljen je u četvrtfinalu turnira u Hamburgu, od njega je bio uspešniji Stefanos Cicipas - 7:6, 6:2.

Hrabro je Lajović ušao u meč protiv favorizovanog Grka i nije dozvoli brejk u prvom setu. Pobednika je morao da odluči taj-brejk, iz kojeg je kao pobednig izašao šesti teniser sveta. Nakon što je izgubio prvi set, usledio je pad u igri srpskog tenisera, pa je Cicipas daleko lakše i brže došao do osvajanja drugog, samim tim i do pobede. Drugi set otvoren je brejkom Cicipasa, da bi na identičan način uzvratio ratoborni Dušan Lajović. Ipak, ispostavilo se da je to