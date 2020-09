Hoti: Za usporavanje dijaloga Beograda i Prištine kriva je Srbija

Blic pre 5 sati

Premijer privremenih kosovskih institucija Avdulah Hoti izjavio je danas da pitanje Zajednice srpskih opština (ZSO) neće biti otvarano u dijalogu sa Beogradom jer, kako kaže, to pitanje je zatvoreno sporazumom iz 2013. godine. On je na konferenciji za medije rekao da ima drugih pitanja o kojima bi trebalo razgovarati i da je za zastoj dijaloga, ako do njega dođe, "kriv Beograd koji nije spreman za konačni sporazum", prenose prištinski mediji. - Na početku mandata