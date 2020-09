Hag: U toku saslušanje Čekua

Večernje novosti pre 48 minuta | Suzana M.Jovanović

U SPECIJALIZOVANOM tužilaštvu Kosova sa sedištem u Hagu u toku je saslušanje nekadašnjeg komadanta Oslobodilačke vojske Kosova Agima Čekua, koje je traje već dva sata.

On tužiocu iskaz daje u svojstvu osumnjičenog. Čeku je po poternici Srbije zbog ratnih zločina na Kosovu do sada tri puta hapšen i pritvaran na granicama - u Bugarskoj, Sloveniji i Mađarskoj, dok je iz Kolumbije proteran, ali nikada nije izručen Srbiji. U maju 1999. godine postavljen je za komandanta štaba OVK. Po završetku sukoba na Kosovu i Metohiji osnovao je političku stranku, a od 2006. do 2008. bio je i premijer Kosova.