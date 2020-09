Timovo obećanje federeru: Rodžer, neću dati Novaku da obori tvoje rekorde

Večernje novosti pre 3 sata | Novosti online

NOVAK Đoković je počeo 288. nedelju i mogao bi Federerovih 310 sedmica da prestigne 8. marta 2021. ukoliko do tada bez prestanka bude bio najbolji teniser sveta.

Ipak, Dominik Tim pola u šali pola u zbilji kaže da se i on tu nešto pita. - Da, Federer mi je čestitao titulu na US openu. Napisao mi je dugačku poruku što me je učinilo srećnim. Često smo u kontaktu, bili smo u kontaktu i pred US open zbog nekih priča oko ATP-a. Obećavam da ću uraditi sve da Federer ostane broj 1", rekao je Austrijanac uz osmeh. On je potom iskazao divljenje prema osvajaču 20 grend slemova. - Nijedan drugi igrač ne može da se poredi sa Rodžerom.