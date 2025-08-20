Oglasio se Zvezdan Terzić: "Ne prihvatamo Ligu Evrope s tolikim ulaganjem, samo Liga šampiona"

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić najavio je pred utakmicu sa Pafosom da srpski šampion mora da "zgazi" kiparskog, ali to nismo videli u prvom meču na "Marakani".

Zvezda je sasvim neočekivano poražena 2:1, što znači da na revanš putuj ipak s minusom, na šta nije navikla. Međutim, Terzić je ubeđen da Zvezda može ipak da prođe dalje i u saopštenju prosleđenom medijima istakao je da veruje da je i dalje moguće ući u Ligu šampiona i " ne prihvata Ligu Evrope" posle toliko ulaganja. Prenosimo njegovu poruku navijačima: "U sportu je najlepše jutro posle pobede i najteže jutro posle poraza. Tako je oduvek bilo i biće. Ali sam evo