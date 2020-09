Turski avionu učestvovali u napadu! Predsednik Nagorno-Karabaha potvrdio - Ankara zvanično umešala prste!

Večernje novosti pre 8 minuta | Novosti onlajn

PREDSEDNIK nepriznate republike Nagorno-Karabah Araik Arutjunjan izjavio je da je azerbejdžanska vojska prilikom napada koristila turske avione F-16 koji su se već mesec dana nalazili u Azerbejdžanu za potrebe vojnih vežbi.

Kako je kazao, samim tim Azerbejdžan tokom napada na Nagorno-Karabah koristi najsavremenije naoružanje kojim raspolaže turska vojska. Arutjunjan je takođe naveo i da je tokom napada desetine jermenskih vojnika poginuli, a pored toga, poginuli su i civili. 1/2 - #NagornoKarabakh de facto president states "[they] have hundreds of casualties", #Turkey F-16s have been used in combat operations alongside #Azerbaijan. NK has lost some military positions, tens of combat