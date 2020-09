Deo Veternika do 16 sati bez vode

RTV pre 14 minuta | RTV

NOVI SAD - Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži bez vode će od 8 do 16 sati biti ulice Vojvode Putnika, Svetozara Miletića, Radnička, od ulice Isidore Sekulić do ulice Svetozara Miletića i Avalska (od ulice Isidore Sekulić do ulice Svetozara Miletića) u Veterniku.

Postoji mogućnost da će u toku radova, ukoliko za tim bude potrebe, blokada vodovodne mreže biti produžena i proširena. Zbog radova na sanaciji havarije bez vode će do 11 sati biti ulica Stevana Sremca. Postoji mogućnost da će u toku radova, ukoliko za tim bude potrebe, blokada vodovodne mreže biti produžena i proširena.