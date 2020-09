Sahranjeni piloti Zvonko Vasiljević i Dejan Krsnik

RTV pre 3 sata | Tanjug

BEOGRAD/MALI ZVORNIK - Piloti major Dejan Krsnik i kapetan prve klase Zvonko Vasiljević, koji su 25. septembra poginuli prilikom pada aviona MiG 21, sahranjeni su danas uz vojne počasti.

Major Krsnik sahranjen je na Novom bežanijskom groblju u Beogradu, a kapetan Vasiljević u selu Donja Borina kod Malog Zvornika. Vasiljević je ispraćen uz melodiju Tamo daleko, a njegov kolega oficir Nebojša Radojković oprostio se od Zvonka, ističući da je on nastavio porodičnu tradiciju, a u oficira pilota promovisan na današnji dan pre 19 godina. "Danas je ispraćen na svoj poslednji let. Kada je napravio prvi let MiG -om 21 svi smo videli u njegovim očima