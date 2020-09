Olenik: SPC direktno učestvovala na izborima u Crnoj Gori

Danas pre 1 sat | Piše: Beta

Advokat za ljudska prava Aleksandar Olenik optužio je Srpsku pravoslavnu crkvu (SPC) da je direktno učestvovala na izborima u Crnoj Gori.

„SPC je direktno učestvovala na izborima, dobila puno glasova, i sada je demokratski i da vlada. Politički klovnovi koje je SPC, ukrasa radi, stavila u prve redove, to sada sakrivaju“, napisao je Olenik na Tviteru. On je to napisao kao komentar na izjave jednog od lidera koalicije Demokratski front (DF), predsednika Pokreta za promene Nebojše Medojevića, koji je rekao da SPC „nema šta da traži u politici“. Medojević je kazao da je potencijalni mandatar za sastav