Lejkersi lako do 1:0 u finalu, povreda Dragića

N1 Info pre 2 sata | Stefan Davidović

U prvoj utakmici finalne Serije NBA L.A. Lejkersi su bili bolji od Majamija 116:98.

Tim sa Floride je odlično otvorio meč, u prvoj četvrtini stigao do 13 poena prednosti, ali usledio je brz odgovor Lejkersa koji prave seriju 21:5 i od tog momenta dominiraju utakmicom. U trećoj četvrtini stigli su do čak 32 poena prednosti, pa je pitanje pobednika već tada bilo rešeno. Majami je iskoristio opuštanje protivnika u poslednjoj četvrtini i uspeo da ublaži poraz. LeBronu Džejmsu je samo jedna asistencija nedostajala do tripl-dabla na jubilarnom 50. meču