Šta ovo radi: Nadal?! Navijači u potpunoj neverici kako Španac opravdava nadimak, ne da krunu nikome i briljira sjajnim poenima! /video/

Blic sport pre 1 sat | N. Z. L.

Drugi teniser sveta Rafael Nadal bez problema se domogao osmine finala Rolan Garosa, a nešto više od sat i po igre bilo mu je potrebno da savlada Italijana Stefana Travalju sa 6:1, 6:4, 6:0.

Očidledno je da "kralj šljake" igra sve bolje kako turnir ulazi u završnicu, a Trvelja danas nije imao nikakvu šansu. Od starta je krenuo furiozno, odmah je napravio brejk u drugom gemu, a zatim ga potvrdio u trećem i došao do 3:0 za samo osam minuta. Travalja je uspeo da osvoji četvrti gem i to je bilo to od njega u prvom setu. Kasnije je Nadal dobrim servisima uspeo da rutinski prvi set privede kraju i osvoji ga za 24 minuta. Nešto zanimljivije bilo je samo u