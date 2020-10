Vučić: Jermenija i Azerbejdžan primer koliko su opasni zamrznuti konflikti

N1 Info pre 4 sata | Beta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je ocenio da situacija u svetu kompleksna, da jedna mala zemlja koja ima problema sa svojim teritorijalnim integritetom mora da računa na to, a da je cilj Srbije održavanje mira i stabilnosti "po gotovo svaku cenu".

Izvor: N1 On je na početku sastanka sa predstavnicima Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU), na teme spoljne politike Srbije i dijaloga Beograda i Prištine, kazao da je od presudnog značaja da se dođe do dogovora sa Prištinom i da ne dođe do razbuktavanja "strasti" u Bosni i Hercegovini. "Slučaj Jermenije i Azerbejdžana pokazao je koliko su opasni zamrznuti konflikti, koji je pokazao i apsolutnu nemoć međunarodne zajednice... Niko ne može ništa osim da da