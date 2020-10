Trampova bivša savetnica i menadžer kampanje imaju koronu

Nova pre 12 minuta | Autor:Nova

Kelijan Konvej, bivša savetnica američkog predsednika Donalda Trampa, testirana je pozitivno na korona virus.

Konvej je na Tviteru napisala da se oseća dobro i da ispoljava blage simptome bolesti. Ona je navela da se nalazi u samoizolaciji, prenosi agencija Rojters. Tonight I tested positive for COVID-19. My symptoms are mild (light cough) and I’m feeling fine. I have begun a quarantine process in consultation with physicians. As always, my heart is with everyone affected by this global pandemic. ❤️ — Kellyanne Conway (@KellyannePolls) October 3, 2020 Podsećamo, Konvej je