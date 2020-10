Vremeplov: Umro Rembrant

RTV pre 31 minuta | Tanjug

BEOGRAD - 1669 - Umro je holandski slikar Rembrant Harmens van Rajn, jedan od najvećih u istoriji slikarstva, čije su slike prepoznatljive po dramatičnoj igri svetlosti i senki, dubini kolorita i psihološkoj noti. Često je slikao biblijske teme i portrete. Uradio je oko 650 uljanih slika, oko 300 gravira i oko 2.000 crteža, uključujući remek dela kao što su "Noćna straža", "Izgubljeni sin", "Čas anatomije doktora Tulpa", "Hristos kao baštovan", "Dobri Samarićanin", "Hodočasnici u Emausu", "Suknari",

Dogodilo se na današnji dan. Danas je nedelja, 4. oktobar, 278. dan 2020. Do kraja godine ima 88 dana. 1787 - Rođen je francuski političar i istoričar Fransoa Pjer Gijom Gizo, šef diplomatije od 1840. do 1847. i predsednik vlade od 1847. do 1848. Oboren je s vlasti u Februarskoj revoluciji 1848. kada je oboren i kralj Luj Filip. Dela: "Istorija engleske revolucije", "Istorija civilizacije u Francuskoj". 1824 - Donet je prvi ustav Meksika kao suverene države. Proces