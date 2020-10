"Pobedili smo: 6:1, Ali Đoković to radi češće" Genijalna opasku Murinja niko nije očekivao posle ogromnog trijumfa, prasnuo i novinar /video/

Blic sport pre 1 sat | P. L.

Totenhem je danas napravio jednu istorijsku pobedu protiv Mančester junajteda, sa 6:1 nakon čega je Žoze Murinjo pohvalio igru svog tima.

Imao je i razloga za to iskusni fudbalski trener kojem je ovo jedan od najubedljivijih trijumfa u karijeri. Posle utakmice se desila i zanimljiva situacija, je bio upitan da li se osećao kao koji često pobedi sa 6:1 (u setu), na šta je Portugalac rekao: - Ali je Novak to radio puno, puno puta, a nama nije lako da pobedimo na taj način. Pogotovo protiv Mančester junajteda, mislim da se to dešava jednom u životu i karijeri. Igrali smo sjajno, verujem da će ljudi reći