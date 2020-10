Ursula fon der Lajen u samoizolaciji posle kontakta sa zaraženom osobom

N1 Info pre 1 sat | Beta/AP

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen saopštila je da je u samoizolaciju pošto je bila u kontaktu sa osobom zaraženom koronavirusom.

U poruci objavljenoj na Tviteru, Fon der Lajen je navela je da je u utorak bila na sastanku kojem je prisustvovala i osoba kojoj je potvrđen koronavirus. I’ve been informed that I participated in a meeting last Tuesday attended by a person who yesterday tested positive for COVID-19. In accordance with regulations in force, I’m therefore self-isolating until tomorrow morning. I’ve tested negative on Thursday & am tested again today Fon der Lajen u četvrtak bila