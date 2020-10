Konačno odigran meč i vesti koje će se svideti Novaku: Đoković dobio rivala za četvrtfinale, ima priliku da se "osveti"

Blic sport pre 27 minuta | P. L.

Novak Đoković saznao je rivala za četvrtfinale Rolan Garosa, a to je španski tenier Pablo Karenjo-Busta.

Biće to repriza osmine finala US opena koju ne pamti po dobrom Novak, on je tada i eliminisan ali ne zbog bolje igre Španca već diskvalifikacijom. Španski igrač je bez puno problema porazio Danijela Almajera koji je živeo san u Parizu i samo od pobeda na ovom turniru 186. igrač sveta je zaradio više nego u celoj karijeri. Odlično je otvorio meč španski teniser i već nakon par desetina minuta imao ubedljivu prednost, stigao je nakon dva brejka do 5:1 te nije bilo