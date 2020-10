Vremenska prognoza - 7. oktobar

RTS pre 4 sata

Oblaci sa juga Nemačke već ujutru kišu donose Vojvodini, a po podne će stići i do juga zemlje. Danas je osvežilo 5 do 8 stepeni, a sutra će temperatura pasti još 3-4 stepena, naročito na severu zemlje. Jutarnja temperatura od 11, a najviša dnevna od 16 na severu do 24 na jugu.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (izvor RHMZ) 07.10.2020. Sreda Umereno do potpuno oblačno, pre podne na severu i zapadu, a od sredine dana i u ostalim krajevima mestimično sa kišom i pljuskovima. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni, od sredine dana u skretau na severozapadni pravac i to prvo na severu i zapadu. Najniža temperatura od 11 do 14, najviša od 16 na severu do 24 stepena na jugu. 08.10.2020. Četvrtak Oblačno i