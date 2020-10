Danas oblaci, vetar i pljuskovi

Nova pre 1 sat | Autor:Tanjug Autor:Tanjug

Danas će biti umereno do potpuno oblačno, pre podne na severu i zapadu, a od sredine dana i u ostalim krajevima mestimično s kišom i pljuskovima.

Jutarnja temperatura od 11 do 14, najvisa dnevna od 16 na severu do 24 stepena na jugu. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni, a od sredine dana u skretanju na severni i severozapadni pravac. I u Beogradu umereno do potpuno oblačno, posle podne povremeno s kišom i pljuskovima. Vetar slab i umeren, uglavnom južni, uve i tokom noći u skretanju na zapadni i severozapadni pravac. Jutarnja temperatura oko 14, najviša dnevna oko 22 stepena. U ÄŤetvrtak pretezno