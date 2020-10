Dobitnica Nobelove nagrade za književnost Luiz Glik

Danas pre 26 minuta | Piše: Danas Online

Nobelova nagrada za književnost ove godine pripala je Luiz Glik, a ona je time postala prvi američki pisac koji je u poslednjih 27 godina dobio ovu nagradu, saopštila je Švedska akademija za književnost.

Ovogodišnja dobitnica Nobelove nagrade za književnost je Luiz Glik „zbog njenog nepogrešivog pesničkog glasa koji strogom lepotom čini individualno postojanje univerzalnim”. Ona je 16. žena koja je osvojila Nobelovu nagradu, kao i prva američka državljanka koja je osvojila ovu nagradu u poslednjih 27 godina otkako je Toni Morison uzela nagradu 1993. godine. BREAKING NEWS: The 2020 Nobel Prize in Literature is awarded to the American poet Louise Glück “for her