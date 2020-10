Tramp o američkoj vojsci u Avganistanu: Sve jedinice SAD bi trebale da se vrate kući do Božića

Kurir pre 1 sat

Sve američke vojne jedinice u Avganistanu trebalo bi da se vrate kući do Božića, izjavio je američki predsednik Donald Tramp nekoliko sati nakon što je njegov savetnik za nacionalnu bezbednost rekao da će Vašington smanjiti broj svojih vojnika u Avganistanu na 2.500.

Prekretničkim sporazumom između SAD-a i talibana u februaru predviđeno je da će strane snage napustiti Avganistan do maja 2021. godine u zamenu za talibansko obećanje da će se odreći terorizma. Tramp i drugi zvaničnici rekli su da će SAD u novembru smanjiti broj vojnika na uzmeđu 4.000 i 5.000. Tramp je na Tviteru napisao: "Preostali mali broj hrabrih muškaraca i žena koji služe u Avganistanu trebalo bi da se vrate kući do Božića." Međutim, nije jasno da li on