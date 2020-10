Više od 11.000 osoba zaraženo koronavirusom u Rusiji u poslednja 24 sata

N1 Info pre 17 minuta | Beta

U poslednja 24 sata u Rusiji su zabeležene 11.493 osobe zaražene koronavirusom čime je ukupan broj prešao 1.260.000 zaraženih, saopštio je danas Centar za borbu protiv korona virusa.Stopa širenja zaraze u poslednjih pet dana je 0,9 odsto što znači da, statistički, svaka zaražena osoba zarazi "0,9 drugih", prenosi ruska novinska agencija TASS.

Takođe za 24 sata 1.341 čovek je prroglašen ozdravelim, a ukupno ih je do sada 257.703. Osobe od 18 do 55 godina koje su ozdravili od Kovida-19, mogu da daju krvnu plazmu za lečenje drugih pacijenata, pod uslovom da nemaju hronične bolesti i da su negativne na HIV, hepatitis B i C. Više vesti o kovidu-19 i posledicama pandemije u zemlji i svetu čitajte na stranici Koronavirus.