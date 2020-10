Počeli pregovori Jermenije i Azerbejdžana, Alijev kaže - poslednja šansa

N1 Info pre 31 minuta | Beta

Razgovori šefova diplomatija Jermenije i Azerbejdžana posvećeni ratu u Nagorno-Karabahu, počeli su u Moskvi, saopštilo je rusko ministarstvo spoljnih poslova.

Ti pregovori pod okriljem Kremlja daju nadu da bi moglo doći do prekida sukoba, koji su počeli 27. septembra. Obe strane su do sada odbijale sve pozive na prekid vatre. Istovremeno, predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev izjavio je da Jermeniji daje "poslednju priliku" za mirno rešenje sukoba. "Dajemo šansu Jermeniji za mirno rešavanje sukoba. To je poslednja šansa", izjavio je Alijev u televizijskom obraćanju. Prema njegovim rečima, radi se o "istorijskoj prilici"