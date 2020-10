Ovo niko nije očekivao! Novak ušao u finale Rolan Garosa, a svi pričaju kako je reagovala Jelena Đoković!

Blic sport pre 1 sat

Novak Đoković se plasirao u finale Rolan Garosa u kome će igrati protiv Rafaela Nadala, a naročito radosna zbog toga je bila Noletova supruga, Jelena.

Naime, nakon što je posle prave drame savladao Stefanosa Cicipasa u pet setova, dok je Đoković pozdravljao malobrojnu publiku na tribinama Centralnog terena pariskog teniskog kompleksa, Jelena se latila mobilnog telefona. Na Tviteru je poručila: "Ovo je Spartaaaaaa! Idemoooo, Nole!". Uzvik "This is Sparta!" proslavio je glumac Džerard Batler tumačeći lik spartanskog kralja Leonide u filmu "300", a upravo je tako, i to . Sada se Jelena podsetila i te scene, ali i