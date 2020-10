"Sadejstvo 20" – lovačka avijacija u bliskoj borbi "jedan na jedan"

RTS pre 32 minuta

Združena taktička vežba sa bojevim gađanjem Vojske Srbije "Sadejstvo 2020" izvodi se na Privremenom poligonu "Pešter". Vežbi prisustvuje predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Direktan prenos na RTS-u.

12:56 Tenkovi i "lazari" u frontalnom napadu Na glavnom pravcu napada, sa vatrenih položaja dejstvuje četa tenkova M-84 ojačana na pomoćnom pravcu sa dva mehanizovana voda u čijem su sastavu oklopna vozila "lazar 3". 12:48 Helikopteri "gama" gađaju raketnim oružjem Odeljenje lakih protivoklopnih helikoptera "gama" dejstvuje po ciljevima raketnim oružjem. Your browser does not support the video tag. 12:44 Helikopter Mi-35 sa "atakama", dejstvuje i Mi-17 Helikopter