Korona hara srednjom Evropom: Slovačka razmatra uvođenje novih mera protiv kovid-19

Večernje novosti pre 8 sati | Tanjug

JEDAN od 25 građana Slovačke zaražen je korona virusom, iako ne ispoljavaju simptome bolesti, izjavio je danas ministar rada Milan Krajniak i dodao da krizni štab trenutno razmatra da uvede nove mere zbog pogoršanja epidemiološke situacije u zemlji.

Krajniak je posle sastanka vladinog kriznog štaba izjavio da se trenutno razmatraju dva scenarija u vezi sa novim merama protiv kovid-19 - ili će biti uvedeno ograničenje kontakata među ljudima ili restrikcije na kretanje, koje bi on želeo da izbegne. Slovački ministar rada je napomenuo da je epidemiološka situacija veoma ozbiljna i da u zemlji trenutno ima oko 200.000 ljudi koji su pozitivni, a da to ne znaju. On je rekao da su najveće šanse da se ljudi zaraze kod