Oko 10 miliona Amerikanaca glasalo je već za novog predsednika: Nadmašen je broj izašlih na rane izbore 2016. godine

Kurir pre 2 sata

Već 10 miliona Amerikanaca dalo je svoj glas na ranim izborima za predsednika SAD, čime je znatno nadmašenan broj izašlih na rane izbore 2016. godine i nagoveštena velika izlaznost na redovne izbore 3. novembra.

Ovakav veliki odziv birača na ranim izborima u jeku uporne pandemije korona virusa, naročito je izražen među pristalicama demokrata, navodi se u izveštaju organizacije U.S. Election Project. Aktuelni predsednik Donald Tramp je uneo nepoverenje u američku javnost prema "poštanskom glasanju" jer je u više navrata neosnovano upozoravao na izbornu prevaru sa glasovima koje birači šalju poštom. Do juče je glasalo 10.4 miliona Amerikanaca, dok je do 16. oktobra 2016.