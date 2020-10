Miroslav Lajčak: EU je pažljivo pratila sporazume u Vašingtonu

Večernje novosti pre 2 sata | Tanjug

SPECIJALNI izaslanik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak, dan pred posete Kosovu, izjavio da su sve države članice EU pažljivo pratile potpisivanje dokumenata koje su predstavnici Beograda i Prištine potpisivali u Vašingtonu.

- Strane moraju same da govore o obećanjima koja su dale SAD u dva odvojena dokumenta koja su potpisana. Za nas dokumenti pominju elemente prošlih sporazuma o dijalogu uz pomoć EU, pitanja o kojima se u to vreme raspravljalo kao deo dijaloga pod pokroviteljstvom EU, investicione projekte koje finansira EU i niz američkih spoljnopolitičkih stavova - rekao je Lajčak za prištinski Telegrafi. On je podsetio da kad je reč o poslednjim tačkama sporazuma svaka obaveza