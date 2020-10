Apple sve iznenadio cenom novog iPhone12

Blic pre 10 sati | A. L.

Kompanija Apple predstavila je četiri nova iPhone modela.

Narudžbine počinju da se primaju već od petka a isporuka startuje naredne nedelje. Očekuje se da iPhone 12 stigne i kod nas do kraja novembra a dobra vest je to što je Apple izjednačio cene u dolarima i evrima. iPhone 12 mini je sa 5,4 inča najmanji od Apple noviteta. Ovaj telefon će se prodavati po ceni od 679 evra. Identične karakteristike ima i iPhone 12, osim što je njegov ekran veći i iznosi 6,1 inča. On košta 799 evra za početnu opciju sa memorijom od 64GB.