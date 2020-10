Vremenska prognoza - 16. oktobar

RTS pre 12 minuta

Oblaci koji su sa jugozapada stigli do naše zemlje i tokom večeri uslovljaće kišu. Oblaka će biti i sutra, ali manje, pa će samo mestimično biti kratkotrajne kiše, na istoku i jugoistoku moguć je i pljusak s grmljavinom. Ujutro temperatura od 9 do 17, tokom dana do 20 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (izvor RHMZ) 16.10.2020. Petak Promenljivo oblačno i malo hladnije, mestimično sa kratkotrajnom kišom, ponegde na istoku i jugoistoku i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 9 do 17, a najviša od 15 na severozapadu do 20 stepeni na jugoistoku. 17.10.2020. Subota Promenljivo oblačno i sveže, mestimično sa kišom,