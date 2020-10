Od ponedeljka više sunca, pred nama sve topliji dani

RTS pre 3 sata

Drugog dana vikenda kiša će padati samo na jugu zemlje. Iznad ostalih predela biće promenljivo oblačno, a krajem dana očekuje se potpuno razvedravanje.

Jutarnja temperatura danas će biti od 4 do 8 stepeni, najviša dnevna od 13 do 17. U Beogradu konačno bez kišobrana. Uz smenu sunca i oblaka, temperatura do 15 stepeni. Zatim do petka sunčano i sve toplije. U ponedeljak ujutru hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazem. Tokom dana pretežno sunčano i sveže. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 1 do 5, a najviša od 12 do 16 stepeni. Slično vreme i u utorak. Najniža temperatura od 0 do 6, a najviša od 14 do