Srbija dobija kovid redare: Nadgledaće vas dok uživate u kafani, evo kako su se provele njihove hrvatske kolege

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

RADNO vreme ugostiteljkih objekata ostaje do 23 sata, kao i do sada, ali su propisane striktne mere - obavezno je da se uđe sa maskom, koju je moguće skinuti samo kada se sedi za stolom, ali ukoliko se ide u toalet ili se napušta restoran, maska ponovo treba da se nosi. Ukoliko se ne ponašate tako, tu je redar i on motri na vas.

Na poslednjoj sednici Kriznog štaba doneta je odluka da će u narednom periodu nošenje maski u uslužnim objektima kontrolisati posebno za to određena osoba, neko od zaposlenih. Na sednici Kriznog štaba dr Darija Kisić Tepavčević je istakla da od danas svi uslužni objekti moraju da imaju odgovorno lice, čiji je zadatak da se striktno sprovode preventivne mere. - Moramo da damo sve od sebe da se maksimalno organizujemo i sprovodimo mere koje nisu ni skupe, ni teške.