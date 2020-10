Vreme: Ujutru mraz, tokom dana sunčano do 17 stepeni

Nova pre 2 sata | Autor:Beta Autor:Beta

U Srbiji će danas ujutro biti hladno sa maglom, a u toku dana će biti uglavnom sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Lokalno se očekuje i slab mraz na dva metra, po pojedinim kotlinama i nizijama magla i niska oblačnost mogu se zadržati i nakon jutarnjih sati. Duvaće slab vetar promenljivog smera. Najniža temperatura biće od minus dva do pet, a najviša od 13 do 17 stepeni. U Beogradu se ujutru u pojedinim delovima grada očekuje magla i prizemni mraz, dok će u toku dana biti pretežno sunčano. Najniža temperatura biće od jedan do četiri, a najviša oko 15 stepeni.