Nakon mraza, očekuje nas sunce: Lepo vreme sve do subote

Danas će u Srbiji jutro biti hladno, mestimično maglovito sa slabim prizemnim mrazem, koji je ponegde moguć i na 2 metra visine, dok će tokom dana u većini mesta biti pretežno sunčano.

Samo je po kotlinama i ponegde duž rečnih tokova moguće duže zadržavanje magle ili niske oblačnosti. Vetar slab, promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od -1 do 5, najviša dnevna od 13 do 17 stepeni. I u Beogradu će jutro biti hladno sa slabim prizemnim mrazem, a tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab promenljivog pravca. Jutarnja temperatura oko 5, najviša dnevna oko 16 stepeni. Do subote će biti pretežno sunčano i osetno toplije. Samo će jutra i dalje biti