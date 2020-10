Idealno za šetnju: Danas pretežno sunčano, do 24 stepena

Blic pre 3 sata

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplije, sa maksimalnom temperaturom od 19 do 24 stepena.

Jutro će biti hladno, ponegde sa maglom koja se može zadržati i duže tokom prepodneva, u većini mesta i sa slabim prizemnim mrazem, a na istoku i jugu Srbije lokalno se očekuje i slab mraz na dva metra visine. Vetar će biti slab do umeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od -1 do 9 stepeni, a najviša od 19 do 24 stepena, saopštio je RHMZ. U Beogradu će jutro biti sveže, a tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vetar će biti slab, južni i jugozapadni.