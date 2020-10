Zbog rekordnog broja zaraženih zaseda Krizni štab

Danas pre 1 sat | Piše: FoNet

Zbog rekordnog broja zaraženih danas zaseda Krizni štab, a očekuje se da će doneti nove mere u borbi protiv korona virusa.

Vidimo da se preporuke nikada ne poštuju i to je nešto što nas čini vrlo frustriranim. Mi smo vrlo zabrinuti, to je teška zabrinutost, nije strah. Nikog ne želimo da ograničavamo, ali želimo da sprečimo smrtne ishode, izjavio je u sredu epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon. Po svoj prilici i po onome što je Kon naveo, maske bi trebalo da budu prioritet kada je reč o novim merama. Kon je istakao „da se on pita što se tiče mera uveo bi obavezno nošenje maski“