Ivica Dačić izabran za predsednika Narodne skupštine Srbije

BEOGRAD - Poslanici Skupštine Srbije izabrali su danas lidera Socijalističke partije Srbije Ivicu Dačića za predsednika republičkog parlamenta. Za njegov izbor, od 226 poslanika u sali, glasalo je 225, a protiv je bio jedan poslanik. Ivica Dačić rođen je 1. januara 1966. godine u Prizrenu. Završio je Gimnaziju "Stevan Sremac" u Nišu. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu prosečnom ocenom deset, navodi se u njegovoj biografiji.

Od 1992. godine bio je narodni poslanik u Saveznoj skupštini SRJ, a od 2004. godine i u Skupštini Srbije. Bio je ministar za informisanje u prelaznoj Vladi Srbije 2000.godine. Bio je prvi potpredsednik vlade-zamenik predsednika Vlade i minstar unutrašnjih poslova od jula 2008. do jula 2012. godine. Obavljao je funkciju predsednika Vlade i ministra unutrašnjih poslova od jula 2012. do aprila 2014. godine. Od aprila 2014. godine do danas bio je prvi potpredsednik