Vučić: Srbija posvećena kompromisu, Priština insistira samo na priznanju

RTV pre 4 sata | Tanjug,RTV(Miroslav Zadrepko)

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas da Priština mora da promeni stav da je jedino rešenje da Srbija prizna tzv. Kosovo, i da shvati da je neophodno da se primene svi potpisani sporazumi, pre svega, Briselski. On je istakao da se samo tako može naći kompromisno rešenje, a kompromisu, kako ističe, nema alternative.Predsednik Srbije je to rekao na specijalnom on lajn panelu "Beograd-Priština, nema rešenja bez poverenja", u okviru Beogradskog bezbednosnog foruma, na kojem je

Vučić je rekao da za Srbiju situacija oko Kosova i Metohije nije laka, imajući u vidu da su 22 od 27 članica EU priznale nezavisnost Kosova, ali je ukazao da je, u skladu sa UN i Rezolucijom Saveta bezbednosti 1244, sve suprotno od onoga što kažu neke velike sile. "Nismo u lakoj, ni jednostavnoj situaciji i voleli bismo da vidimo postizanje kompromisa dve strane”, poručio je predsednik Srbije. On je izrazio nadu da će se Evropska unija boriti, zajedno sa obe