Koordinirani inspektori za kontrolu poštovanja korona-mera

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave saopštilo je da je na sednici vladine Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor, formirana radna grupa radi koordinacije republičkih inspekcija prilikom kontrole mera za sprečavanje širenja kovid-19.

To znači da se od danas u borbu protiv kovid-19 uključuju inspekcije koje do sada nisu imale nadležnost da kontrolišu primenu i poštovanje mera prvencije širenja virusa - veterinska, tržišna, inspekcija rada, poreska, ali i sve ostale, po broju manje inspekcije, piše u saopštenju. Srbija ima 44 inspekcije na republičkom nivou i sve one će pod vođstvom Sanitarne inspekcije krenuti u nadzor na teritoriji cele Srbije. Koordinisaće se planovi nadzora različitih