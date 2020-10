Odobren prvi lek protiv kovida: Kraći oporavak, visoka cena

Nova pre 1 sat | Autor:Božica Luković

Američka Uprava za hranu i lekove odobrila je prvi lek za lečenje kovida 19 - remdesivir, antivirusni lek koji se daje hospitalizovanim pacijentima intravenozno.

Lek, koji kalifornijska kompanija Gilead Sciences Inc. naziva Vekluri, smanjio je vreme oporavka za pet dana – sa 15 na 10 u proseku – u velikoj studiji koja je sprovedena u Nacionalnom zavodu za zdravlje SAD (NIH). Odobren je za hitnu upotrebu od proleća i sada postaje prvi lek koji je dobio potpuno odobrenje Uprave za hranu i lekove (FDA) za lečenje kovida 19- Predsednik Donald Tramp ga je primio kada se ranije ovog meseca inficirao.