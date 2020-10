SZO: Naredni meseci posebno teški kada je reč o pandemiji

RTV pre 49 minuta | Tanjug

ŽENEVA - Nekoliko narednih meseci biće posebno teški kada je reč o pandemiji koronavirusa, izjavio je generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Gebrejesus na brifingu u Ženevi.

Gebrejesus je rekao da je ovo kritičan trenutak kada je o reč o pandemiji, naročito na severnoj hemisferi. On je istakao da će nekoliko narednih meseci biti jako teški i da su neke zemlje "na opasnom putu", prenosi TASS. Veliki broj zemalja beleži eksponencijalni rast broja zaraženih, što dovodi do preopterećenosti zdravstvenih sistema, istakao je generalni direktor SZO. On je pozvao lidere država da preduzmu hitne korake u cilju sprečavanja daljeg pogoršanja, kao