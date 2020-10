ATP Beč: Čekajući superutorak

Mozzart sport pre 33 minuta

Paklena imena belog sporta našla su se u austrijskoj prestonici ove sedmice, i dok čekamo da sutra na teren izađu Nole, Tim, Stefanos, Danil (...), da vidimo šta može da se odigra danas

Odavno, a možda i nikada deo sada jedan ATP turnir kategorije 500 nije imao ovako kvalitetan žreb, možda jedino Bazel i to kada su igrali zajedno domaćin Rodžer Federer i Novak Đoković. No, čak šest igrača iz Top 10, to je kvalitet ne mastarsa, nego grend slema. RASPORED MEČEVA Istina, Veliki trojku ove sedmice na Lepom plavom Dunavu predstavlja samo Nole, ali tu su i Stefanos Cicipas, Danil Medvedev, domaćin i aktuleni prcvak Dominik Tim, Dijego Švarcman, Karen