Profesor Kočović objavio Nove prognoze Evo do kada će trajati uspon trećeg talasa korone i kada se očekuje kraj epidemije u Srbiji

Kurir pre 4 sata

Profesor Petar Kočović preko matematičkog modela već mesecima unazad prati razvoj korona virusa u Srbiji.

On je danas objavio najnovije informacije kada se očekuje kraj epidemije u našoj zemlji. Naime, profesor svakodnevno radi prognoze porasta broja obolelih od korona virusa, pa će tako prema njegovim procenama treći talas u Srbiji biti gotov oko Nove godine. On naglašava da je reč o dugoročnoj prognozi koja je sama po sebi i neprecizna. Inače, prema njegovim predviđanjima kraj epidemije u Srbiji očekuje se naredne godine i to u periodu između 6. marta i 10. jula. On