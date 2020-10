Vučić: Cifre zabrinjavajuće, ali držimo situaciju pod kontrolom

RTS pre 35 minuta

Danas će biti najteži dan za Srbiju po broju novozaraženih, kojih će, bez sumnje, biti više od 1.200, rekao je predsednik Aleksandar Vučić i najavio oštre sankcije za one koji ne poštuju postojeće protivpandemijske mere. Istakao je da situacija u Srbiji nije za paniku, ali je za brigu, jer je sve više ljudi na respiratorima i u bolnicama. Nova kovid bolnica u Batajnici biće otvorena do 1. decembra, a u Kruševcu do kraja godine, kaže predsednik.

Predsednik Aleksandar Vučić, rekao je posle sastanka sa rukovodiocima svih kovid bolnica u Srbiji, da će današnji dan sa više od 1.200 zaraženih, biti najteži. On je naveo da je do 12 sati broj novozaraženih bio 1.195 osoba, od kojih je najviše u Beogradu, 602. Vučić je rekao da na današnjem sastanku nije govoreno o novim merama, jer će o njima govoriti Krizni štab. "Mi to ne želimo da radimo osim ako ne budemo dovedeni do ivice da tako nešto moramo da radimo",