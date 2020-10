Kon: Nisam za uvođenje vanrednog stanja, treba nositi maske i na otvorenom

Danas pre 4 sata | Piše: Beta

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je danas da ne smatra da treba uvoditi vanredno stanje zbog povećanja broja zaraženih korona virusom, već da je „prvo i osnovno“ poštovati propisane mere, naročito za nošenje maski, kao i da se on zalaže da se maske nose i na otvorenom, posebno u pešačkim zonama.

Kon je za televiziju Prva izjavio da je epidemija u Beogradu „uzela takav zamah da se ne može lako zaustaviti“, ali da nije dolazilo do širenja zaraze tamo gde se poštovalo sprovodjenje mera. On je rekao da nismo uspeli da u potpunosti potisnemo epidemiju, od njene pojave u martu, i da smo „imali tinjanje“, koje se zbog nepoštovanja mera razbuktalo. „Iz dana u dan sve je veći broj zaraženih, naročito u Beogradu, to mora da brine“, rekao je Kon. On je dodao da se u