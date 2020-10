Kon: Ne mogu ja izvan čitavog sistema, nisam za uvođenje vanrednog stanja

N1 Info pre 46 minuta | Tanjug

U Beogradu je došlo do eksponencijalnog rasta broja zaraženih i počelo je ubrzano punjenje bolnica, rekao je epidemiolog Predrag Kon. On je komentarisao odluku da se protivepidemijske mere ne pooštravaju, iako se situacija pogoršava.

"Ne mogu ja izvan čitavog sistema, ja mogu neka svoja razmišljanja da prenesem, da li je to korisno ili ne, ja nisam baš sasvim siguran. Veliki otpor je prema bila kakvim merama i restrikcijama, ograničenjima kretanja, ja to čak mogu da razumem, ali ne mogu da razumem otpor prema barijeri virusu, to jednostavno ne razumem", rekao je on za Tanjug. Izvor: RTS "Da li neko misli da je rešenje tako da se svi izložimo virusu, mislim da duboko greši. To nosi ogroman rizik