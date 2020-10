BLOG UŽIVO Korona raste širom Srbije, preteće u Valjevu

Nova pre 46 minuta | Autor:Tanjug Autor:Tanjug

Pratite uz Nova.rs najnovije vesti u vezi sa koronavirusom u Srbiji. 10:10 Ujedinjeni protiv kovida: Proglasite vanrednu situaciju Udruženje građana Ujedinjeni protiv kovida ocenilo je da su ispunjeni uslovi da se u Srbiji proglasi vanredna situacija zbog epidemije korona virusa, jer zakon “propisuje šta je to vanredna situacija i šta je to epidemija”, kao i koji su državni organi za to nadležni. 9:50 Za sada se ne razmatra zatvaranje vrtića u Beogradu U